4 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

4 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

4 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

4 липня 2022 року – понеділок. 131-й день війни Росії проти України. 185-й день року. Яке сьогодні, 4 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 липня - День національної поліції України. Подія була створена для того, щоб вшанувати важку та важливу працю українських поліцейських. Від часів проголошення незалежності і до 2014 року правоохоронні органи керувалися старим законодавством, яке було встановлено ще за радянських часів. Однак трагічні події, які сталися під час Революції Гідності на Майдані (2013-2014 роки) показали, що суспільству потрібні реальні зміни в правоохоронній системі. Українська влада запозичила досвід реформування грузинської поліції.

Також 4 липня - День судового експерта в Україні. Це професійне свято всіх тих, хто стоїть на захисті справедливості та фактів. З'явилася ця подія 2009 року, а ініціювала її запровадження Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції.

А ще 4 липня - День музики в стилі кантрі. Цей жанр зародився в США в 1920-х роках в Атланті, штат Джорджія. Кантрі відрізняється простими гармонійними мотивами, які супроводжуються різними музичними інструментами - скрипка, гітара, гармоніка, банджо.

4 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

4 липня - набуття мощей преподобного Максима Грека / Фото: commons.wikimedia.org

4 липня в церковному календарі – набуття мощей преподобного Максима Грека. Максим Грек був перекладачем і письменником, дуже багато своїх сил він вклав в розвиток на Русі православ'я. Останні роки життя преподобного пройшли в Тройцько-Сергієвому монастирі, помер він в середині XVI століття.

Пам’ятні дати 4 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 4 липня:

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом розгромляє поляків на чолі з Конецпольським;

1776 рік — ухвалюють Декларацію незалежності США;

1631 рік — у Парижі відкривають перше у світі агентство зайнятості;

1865 рік — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї";

1941 рік — убивство польських професорів німцями у Львові.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 липня

Які сьогодні іменини: Антоній, Олексій, Георгій, Іван, Микита, Максим, Микола, Федір, Терентій, Іона, Василиса.

4 липня народилися:

1884 рік — американець українського походження, кінопродюсер, засновник "Metro-Goldwyn-Mayer" і Академії кінематографічних мистецтв і наук Луїс Барт Маєр;

1891 рік — український військовий хірург Іван Іщенко;

1891 рік — український письменник, сотник Дієвої Армії УНР Петро Панч;

1992 рік — українська біатлоністка Ірина Варвинець.

Погода на 4 липня

4 липня в Києві хмарно, можливий невеликий дощ. У Львові похмуро, дрібний дощ. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові +23 вдень та +12 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +18 вночі.