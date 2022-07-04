Привітання з Днем судового експерта України 2022: картинки українською, проза, вірші

4 липня - День судового експерта України. Привітання до цього свята прозі та віршах, а також картинки українською мовою підібрав для вас ТСН.ua.
Щорічно 4 липня в Україні святкують професійне свято - День судового експерта. Це досить унікальна професія, адже фахівці повинні проводити судові експертизи у господарських та цивільних справах, займатися судово-експертною діяльністю. День судового експерта був заснований президентом Віктором Ющенком 2009 року. Головна мета цієї події - підкреслити важливе значення судово-експертної діяльності для правосуддя.
День судового експерта: привітання у прозі та віршах
У День судового експерта
Від душі бажаю тобі,
Щоб зарплату не в конвертах,
А у великих мішках давали!
Україна хай пишається,
Першокласний ти співробітник,
Щастя нехай у твій дім стукає,
Цікавішими стануть будні!
***
Віват, експерти, віват бійці!
Сьогодні ваш день, ваша дата.
Ну чесно, друзі! Ви молодці -
Без вашої роботи немає порядку!
Таємниці речдоків всякого роду -
Ви все на раз-два розкриваєте.
Істину, право, закон і свободу
Вашою працею зміцнюєте.
Кожен з вас заслужив по медалі,
А може бути, навіть і орден.
Але це потім, а сьогодні бажаємо
Удачі, любові і здоров'я.
***
Слово експерта може вбити,
Слово експерта може врятувати,
Важливо помилку не допустити,
До правди, до істини важливо дійти.
І це під силу хлопцям таким -
Розумні, шляхетні, допитливі!
Навіть Чахлика голку знайти
Експерт обов'язково зможе.
Ну що ж, за експерта хвалебний тост,
Експерт! Для тебе привітання.
Кар'єрне нехай поєднується зростання
З любов'ю і особистим везінням!
***
Щиро вітаємо з Днем судового експерта України! Професія судового експерта важлива і необхідна! Адже саме за допомогою вас твориться правосуддя: не на здогадках і припущеннях, а на фактах і доказах!
***
З Днем судового експерта України! Ваша плідна праця, високий професіоналізм та принциповість відіграють велике значення в забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини. З нагоди свято хочемо побажати вам творчої наснаги та оптимізму у повсякденній роботі, мудрості, рішучості та натхнення у всіх починаннях!