Привітання з Днем судового експерта України 2022: картинки українською, проза, вірші

4 липня - День судового експерта України. Привітання до цього свята прозі та віршах, а також картинки українською мовою підібрав для вас ТСН.ua.

Щорічно 4 липня в Україні святкують професійне свято - День судового експерта. Це досить унікальна професія, адже фахівці повинні проводити судові експертизи у господарських та цивільних справах, займатися судово-експертною діяльністю. День судового експерта був заснований президентом Віктором Ющенком 2009 року. Головна мета цієї події - підкреслити важливе значення судово-експертної діяльності для правосуддя.

День судового експерта: привітання у прозі та віршах

У День судового експерта

Від душі бажаю тобі,

Щоб зарплату не в конвертах,

А у великих мішках давали!

Україна хай пишається,

Першокласний ти співробітник,

Щастя нехай у твій дім стукає,

Цікавішими стануть будні!

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Віват, експерти, віват бійці!

Сьогодні ваш день, ваша дата.

Ну чесно, друзі! Ви молодці -

Без вашої роботи немає порядку!

Таємниці речдоків всякого роду -

Ви все на раз-два розкриваєте.

Істину, право, закон і свободу

Вашою працею зміцнюєте.

Кожен з вас заслужив по медалі,

А може бути, навіть і орден.

Але це потім, а сьогодні бажаємо

Удачі, любові і здоров'я.

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Слово експерта може вбити,

Слово експерта може врятувати,

Важливо помилку не допустити,

До правди, до істини важливо дійти.

І це під силу хлопцям таким -

Розумні, шляхетні, допитливі!

Навіть Чахлика голку знайти

Експерт обов'язково зможе.

Ну що ж, за експерта хвалебний тост,

Експерт! Для тебе привітання.

Кар'єрне нехай поєднується зростання

З любов'ю і особистим везінням!

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Щиро вітаємо з Днем судового експерта України! Професія судового експерта важлива і необхідна! Адже саме за допомогою вас твориться правосуддя: не на здогадках і припущеннях, а на фактах і доказах!

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З Днем судового експерта України! Ваша плідна праця, високий професіоналізм та принциповість відіграють велике значення в забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини. З нагоди свято хочемо побажати вам творчої наснаги та оптимізму у повсякденній роботі, мудрості, рішучості та натхнення у всіх починаннях!

Картинки українською мовою на день судового експерта України

День судового експерта: привітання / Фото: ТСН.ua

День судового експерта: привітання / Фото: ТСН.ua

День судового експерта: привітання / Фото: ТСН.ua

День судового експерта: привітання / Фото: ТСН.ua