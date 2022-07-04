Астрологічний прогноз на 4 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли рекомендується відмовитися від активних дій на користь спостережень та роздумів: від них сьогодні буде набагато більше пуття, ніж від безглуздої метушні. Роблячи важливі висновки і ухвалюючи серйозні рішення, необхідно довірятися інтуїції — вона в цей час набагато сильніша за логіку і розум.

Символ дня: хмара.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, мають легкий перебіг і швидко минають, та для цього варто розпочати лікування негайно. Від відвідування стоматолога цього дня краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тож якщо їхній сюжет вам сподобається, нікому про нього не розповідайте — аби не наврочити.

Афоризм дня: "Від роботи ніхто не помер, про відпочинок і казати не варто" (Бернард Шоу).

Геометрична фігура дня: коло.

Ангел-охоронець дня: Елар — нагороджує людину силою волі, мужністю та постійністю у почуттях.

Магія та містика дня: можна робити привороти, та лише в тому разі, якщо почуття одне до одного відчувають обидві сторони – насильство у такому делікатному питанні є неприпустимим.

Табу дня: не можна давати гроші в борг і віддавати речі, навіть якщо вони не потрібні.

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