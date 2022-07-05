Російські окупанти на світанку двома ракетами обстріляли Шостку

Рано-вранці вівторка, 5 липня, дві російські ракети прилетіли в місто Шостка Сумської області.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія з уточнення збитків", - написав Микола Нога в соцмережах.

Інформації про об'єкт влучання поки не називають. Місцеві мешканці переповідають, що від потужних ударів повилітали шибки в навколишніх будинках.

Чи є постраждалі та жертви, не повідомляється.

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