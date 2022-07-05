У Чорному морі зросло угруповання російських кораблів з ракетами на борту - Одеська ОВА

У Чорному морі зросло угруповання російських кораблів з ракетами на борту - Одеська ОВА

В Україні досі залишається високою ракетна загроза від країни-агресорки Російської Федерації.

У Чорному морі зросло угруповання ворожих кораблів, що несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Понад 30 ракет на бортах пяти кораблів (три надводних і два підводних) загрожують Україні з моря", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, дві години лунала повітряняна тривога вночі в Одесі та області. Ніч проти 5 липня минула без обстрлів. Втім, загроза ракетних ударів не зникла.

Крім того, Братчук повідомив, що Південний напрямок підсилено: "Установки HIMARS вже працюють не лише вдень, а і вночі".

Нагадаємо, розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти намагаються йти у наступ на Слов'янськ та у напрямку Бахмута. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 5 липня.

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