Маріуполь повністю залишився без лікарів - радник мера

Гуманітарна ситуація в Маріуполі, що залишається в облозі російських окупантів, ускладнюється відсутністю медичної допомоги.

В Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, однак і ті залишили місто.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів у білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що від сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає", - написав він.

Нагадаємо, російські загарбники почали збирання врожаю у Маріупольському районі, однак фактично – це крадіжка в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації.

Читайте також: