Зірка "Вороніних" Дронов підтримав війну в Україні та наазився на критику

Зірка серіалу "Вороніни" актор Георгій Дронов підтримав жахливу війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

Зокрема, артист вважає, що кремлівський диктатор Путін правильно зробив, що розпочав так звану "спеціальну воєнну операцію" на території України.

Дронов заявив, що Україну треба "денацифіковувати". А російські окупанти, на думку Дронова, справжні патріоти, адже захищають Донбас.

Своїми словами актор показав, що підтримує вбивства мирних українців.

"У нашій країні багато патріотів. Солдати та офіцери захищають Донбас, не жаліючи власного життя. Я за денацифікацію України, адже знаю, що нацизм там є", - сказав актор на YouTube-каналі BalasanyanChannel.

Фото: скріншот з відео

Утім, з такою позицією Дронова не погодилися користувачі соцмереж. Вони у коментарях під роликом назвали його негідником та зазначили, що російські окупанти вторглися на територію суверенної держави і почали вбивати жителів України, а це зовсім не подвиг.

Так, Костю, а там жили мирно умовні "Вороніни" і були у них садки, школи, робота. А тепер ховаються у підвалах та не знають, що буде з їхніми розбомбленими містами. Розчарований Костею – Георгієм.

Ну чому хороший актор виявився гнилою людиною?

Який подвиг? Подвиг у тому, що лізти до іншої країни зі зброєю і руйнувати її?

Дурень чи негідник? Мабуть, друге. Для акторів, найчастіше, підлість - це шлях до статку.

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