ЗСУ відбили наступ окупантів в районі Долини на Донеччині - Генштаб

На Донеччині окупанти намагаються наступати в напрямку міста Слов'янськ.
Загарбники намагалися штурмувати населенний пункт Долина, але отримали по зубах від ЗСУ і відступили.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.
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