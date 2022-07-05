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На Одещині до 15 років засудили старшого розвідника "ДНР"

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На Одещині до 15 років засудили старшого розвідника "ДНР"

Фото: УНІАН

В Одеській області відбувається контрдиверсійна операція.

У регіоні правоохоронці затримали бойовика з позивним "Ахмад". Наразі його засуджено до 15 років ув'язнення. 

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, "Ахмад" ще 2014-го вступив до воєнізованої групи "розвідувальне управління "ДНР" на посаду старшого розвідника.  

"Він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям Збройним силам України, задіяним у проведенні антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні Братчука.

Як повідомлялося, українські спецпризначенці 10 червня в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку спеціального призначення імені Ахмада Кадирова, що названий на честь покійного батька лідера Чечні Рамзана Кадирова.

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