Росіяни завдали потужних ракетних ударів по Миколаєву

Уранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав міський голова в соцмережах.

Інформацію про постраждалих чи жертв, а також руйнування поки офіційно не оприлюднили. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше три вибухи, стовп густого диму та пожежу в місці ракетного удару.

Зазначимо, що рано-вранці 5 липня дві російські ракети прилетіли в місто Шостка Сумської області.

А в ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Читайте також: