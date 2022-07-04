У полоні спеки: прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 липня

У вівторок, 5 липня, в Україні буде спекотно та переважно сухо, лише на заході можливі грозові дощі та навіть град і шквали.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 5 липня в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°, в Карпатах 19-24°.

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Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині через грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 5 липня в більшості західних та північних областей, у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 5 липня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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