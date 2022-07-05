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Російські окупанти ракетами обстріляли Шостку

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Російські окупанти ракетами обстріляли Шостку

Фото: УНІАН

Російські окупанти вранці 5 липня обстріли місто Шостка Сумської області.

Обстріл було здійснено двома ракетами.

Про це повідомив мер міста Микола Нога.

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків", - написав він.

Інформації про постраждалих наразі немає. У багатоквартирних будинках, які розташовані поблизу місця ворожого удару, повилітали шибки і навіть двері.

Варто зазначити, що за словами мешканців міста, після повітряної тривоги вони чули гуркіт літаків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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