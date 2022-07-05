Російські окупанти ракетами обстріляли Шостку

Російські окупанти вранці 5 липня обстріли місто Шостка Сумської області.

Обстріл було здійснено двома ракетами.

Про це повідомив мер міста Микола Нога.

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків", - написав він.

Інформації про постраждалих наразі немає. У багатоквартирних будинках, які розташовані поблизу місця ворожого удару, повилітали шибки і навіть двері.

Варто зазначити, що за словами мешканців міста, після повітряної тривоги вони чули гуркіт літаків.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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