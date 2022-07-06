В тимчасово окупованому Донецьку горить нафтобаза (відео)

В тимчасово окупованому росіянами Донецьку знову палає.
На цей раз загорілася нафтобаза.
Відповідні відеороліки в соцмережах публікують місцеві мешканці.
На кадрах видно, як в окупованому місті щось сильно палає. Дим від вогню видно за багато кілометрів від місця події. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що горить нефтебаза в Кіровському районі.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку спалахнула ще одна пожежа. Горів, ймовірно, ще один склад зброї російських окупантів.
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