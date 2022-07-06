З чаркою в танк: серед військових РФ в Україні фіксують тотальне п’янство

Серед росіян, які воюють в Україні шириться тотальне п’янство.

Окупанти деморалізовані через примусову мобілізацію, яка триває на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 липня.

"У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство", - йдеться в повідомленні.

Крім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Натомість ЗСУ чинять потужний опір російським загарбникам.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника", - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму вже чотири місяці проводить приховану мобілізацію громадян України задля участі в повномасштабній війні у складі російської армії.

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