Ще шість міністрів: в уряді Великої Британії тривають відставки

Міністри уряду Великої Британії масово йдуть з посад і закликають прем'єр-міністра Бориса Джонсона піти у відставку.

Міністр промисловості Великої Британії Лі Роулі та ще 5 урядовців подали у відставку і в спільному листі закликали прем'єр-міністра Бориса Джонсона піти з посади

Про це пише The Independent.

"З глибоким жалем ми йдемо з посад членів уряду… З доброї волі, ми просимо вас заради блага партії та країни піти у відставку", — йдеться у листі, опублікованому в Twitter.

With regret, I am resigning from my position as Minister for Media, Data & Digital Infrastructure. I am grateful to the Prime Minister for giving me the opportunity to serve the nation I love. pic.twitter.com/QcRvkdkISd — Julia Lopez MP (@JuliaLopezMP) July 6, 2022

Крім Роулі, документ підписали міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт, міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'Брайан та член правління консервативної партії Мімс Девіс.

Міністри вирішили масово піти у відставку після скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів.

В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.