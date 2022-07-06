У Мелітополі окупанти маскують гранати в кущах та на гіллі дерев (відео)

У захопленому Мелітополі російські окупанти підступно маскують гранати в кущах та на гіллі дерев. Помітити їх практично неможливо.

Прогулянка стежкою серед серед дерев може закінчитися смертю.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Риа-Мелитополь", який опублікував відповідне відео.

"Ось тут наче нічого немає, так? Йде людина – цим, до речі, грішать чеченці – чіпляється за ось такий гачечок і його навіть не відчуваєш. Ось іде жилка і вгору – Ф-1 граната. Одразу ж запал йде і січе все, що можна", – розповів чоловік на відео.

Нагадаємо, напередодні українські війська завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі.

Російські війська були налякані ударами ЗСУ по їхній військовій базі, тож вирішили "заховатися" у житлових кварталах міста.

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