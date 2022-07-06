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Яка ситуація на фронтах України: опублікована свіжа мапа бойових дій

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Яка ситуація на фронтах України: опублікована свіжа мапа бойових дій

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Міноборони Великої Британії опублікувало 6 липня нову мапу бойових дій в Україні.

Так, згідно з даними на мапі, російські окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.

Відповідна мапа опублікована у Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

Водночас українські військові атакують противника біля тимчасово окупованого Ізюму Харківської області. 

Також захисники України поступово просуваються на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, за даними Американського інституту вивчення війни, російські війська готуються до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ.

Британська розвідка теж повідомила, що Слов'янськ стане наступним містом на Донбасі, яке намагатимуться атакувати загарбники.

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