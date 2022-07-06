Яка ситуація на фронтах України: опублікована свіжа мапа бойових дій

Так, згідно з даними на мапі, російські окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.

Відповідна мапа опублікована у Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

Водночас українські військові атакують противника біля тимчасово окупованого Ізюму Харківської області.

Також захисники України поступово просуваються на Запорізькому напрямку.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4gQ6vayEyC



#StandWithUkraine pic.twitter.com/CqM0Cy6U1I — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 6, 2022

Нагадаємо, за даними Американського інституту вивчення війни, російські війська готуються до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ.

Британська розвідка теж повідомила, що Слов'янськ стане наступним містом на Донбасі, яке намагатимуться атакувати загарбники.

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