Яка ситуація на фронтах України: опублікована свіжа мапа бойових дій

Міноборони Великої Британії опублікувало 6 липня нову мапу бойових дій в Україні.
Так, згідно з даними на мапі, російські окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.
Відповідна мапа опублікована у Twitter-акаунті британського оборонного відомства.
Водночас українські військові атакують противника біля тимчасово окупованого Ізюму Харківської області.
Також захисники України поступово просуваються на Запорізькому напрямку.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 6, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 July 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/4gQ6vayEyC
#StandWithUkraine pic.twitter.com/CqM0Cy6U1I
Нагадаємо, за даними Американського інституту вивчення війни, російські війська готуються до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ.
Британська розвідка теж повідомила, що Слов'янськ стане наступним містом на Донбасі, яке намагатимуться атакувати загарбники.
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