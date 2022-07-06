Тернопіль в односторонньому порядку розірвав угоди з білоруськими містами-партнерами

Комітет міськради не відмовляється від партнерських відносин з білоруським народом, але не може на офіційному рівні співпрацювати з владою, яка підтримує війну.

Тернопіль в односторонньому порядку розірвав угоди про партнерство з білоруськими містами Гродно та Пінськ.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Враховуючи військову агресію Російської Федерації проти України та підтримку Республіки Білорусь у вищевказаній військовій агресії, що призвело до масової загибелі військовослужбовців та цивільних громадян нашої держави, руйнувань багатьох українських міст і сіл, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про розірвання в односторонньому порядку угод про партнерство між Тернополем та містами Гродно і Пінськ", - йдеться у повідомленні.

Відповідні органи та посадові особи міст Гродно та Пінськ будуть оперативно повідомлені про прийняття цього рішення.

Станом на 6 липня у Тернополя налічується три міста-побратими, 18 міст-партнерів та чотири дружніх міста.

Нагадаємо, у Тернополі чоловіка, який підтримував війну Росії проти України, відправили до в'язниці.

Читайте також: