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У Тернополі вирішили відновити роботу дитячих садків

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У Тернополі вирішили відновити роботу дитячих садків

УНІАН

У Тернополі вперше від початку війни, 24 лютого, вирішили відновити роботу дитячих садків. 

Від понеділка, 2 травня, в Тернополі запрацюють 12 чергових дитсадків. Їх відкриють на кожному масиві. Зокрема, БАМ, Центр, Східний, Канада, Новий світ та Дружба.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. 

“Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відновила відвідування садочка, зверніться до керівника свого дошкільного закладу, який дитина відвідувала до війни”, - розповів він. 

У садку потрібно написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків. Після заповнення цих документів директор закладу особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану дитина.

У міській раді не вказують назви та номери дитячих садків, які працюватимуть, щоб не наражати на небезпеку дітей.

Як повідомлялося, у Івано-Франківську від 1 квітня розпочалася онлайн-реєстрація до 1 класів та у дитячі садки. Реєстрація триватиме два місяці: закінчиться 31 травня. Це буде перша хвиля зарахування до шкіл та садків.

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