В Тернополе решили возобновить работу детских садов

В Тернополе впервые с начала войны, 24 февраля, решили возобновить работу детских садов.

С понедельника, 2 мая, в Тернополе заработают 12 дежурных детсадов. Их откроют на каждом массиве. В частности, БАМ, Центр, Восточный, Канада, Новый Свет и Дружба.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Если вы хотите, чтобы ваш ребенок возобновил посещение садика, обратитесь к руководителю своего дошкольного учреждения, которое ребенок посещал до войны", — рассказал он.

В садике нужно написать информированное заявление-согласие на посещение учебного заведения, а также добавить справку с места работы одного из родителей. После заполнения этих документов директор учреждения лично направит родителей в ближайший дежурный детсад, который будет посещать на время военного состояния ребенок.

В городском совете не указывают названия и номера детских садов, которые будут работать, чтобы не подвергать опасности детей.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске с 1 апреля началась онлайн-регистрация до 1 классов и в детские сады. Регистрация продлится два месяца: закончится 31 мая. Это будет первая волна отнесения в школы и сады.

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