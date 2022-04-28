Бесплатное обучение за рубежом для украинцев в 2022 году: как поступить

Бесплатное обучение за рубежом для украинцев в 2022 году: как поступить

С начала военной агрессии, чтобы помочь Украине десятки зарубежных университетов упростили условия поступления для украинских абитуриентов, предоставили стипендии для бесплатного обучения за рубежом, выделили дополнительные места. Как поступить в университет за границей бесплатно, в материале ТСН.ua.

Для координации поступления украинцев в иностранные вузы, несколько ведущих вузов Украины вместе с правительством создали программу помощи украинским абитуриентам Ukrainian Global Universit y (UGU). Эта программа помогает украинцам во поступлении иностранных учебных заведений при условии, что выпускники вернутся в Украину после обучения. Среди вузов, участвующих в этой программе, Стэнфорд, университет Питтсбурга, университет Торонто, университет Парижа (Пантеон-Сорбонна), вузы Германии, Италии, США, Канады, других стран.

Что предлагают университеты для украинских граждан в рамках программы UGU

Программы обучения . Большинство программ – бакалаврские и магистерские, но есть и программы PhD и даже для обучения в старших классах. Сейчас, например, идет набор на летние программы и осень 2022 года. В вузе можно выбрать любую программу, но нужно иметь в виду, что количество мест по каждому направлению ограничено – от 10 до 20 мест для бакалавров, несколько PhD на факультет. Обучение на английском языке или на других языках в зависимости от страны, где находится учебное заведение.

. Большинство программ – бакалаврские и магистерские, но есть и программы PhD и даже для обучения в старших классах. Сейчас, например, идет набор на летние программы и осень 2022 года. В вузе можно выбрать любую программу, но нужно иметь в виду, что количество мест по каждому направлению ограничено – от 10 до 20 мест для бакалавров, несколько PhD на факультет. Обучение на английском языке или на других языках в зависимости от страны, где находится учебное заведение. Стипендии покрывающие стоимость обучения и проживания в стране.

Упрощенную процедуру поступления, продление сроков вступления для тех украинцев, которые не успевают предоставить документы в рамках вступительной кампании.

Как поступить за границу на бесплатное обучение по программе Ukrainian Global University

Для поступления нужно пройти два этапа – предварительный этап отбора и этап поступления непосредственно в вуз.

Отборочный этап поступления проходит дистанционно и длится несколько недель. Прежде всего на сайте Ukrainian Global University нужно заполнить анкету, рассматриваемую от 10 дней и более. Пройти тест на знание английского языка Duolingo English Tes на платформе Duolingo. Тест состоит из 5 типов заданий – writing, speaking, listening, reading, vocabulary. Дополнительное тестирование в большинстве вузов не требуется, поскольку UGU гарантирует, что все участники, успешно прошедшие выборочный этап, имеют достаточный уровень английского языка. Минимальный балл, который нужно получить – 85. Если абитуриент получает проходной балл, его приглашают на интервью с представителями UGU и волонтерами из разных стран.

На втором этапе после выборочного этапа, UGU предоставляет университетам список кандидатов, рекомендованных к зачислению. После этого абитуриенты получают инструкцию по поступлению в выбранный вуз.

По каким критериям отбирают абитуриентов для поступления

Кроме знания английского языка, важно иметь хороший средний балл в вузе или в школе. У каждого учебного заведения свой минимальный порог.

Выявление мотивации поступающих – основная цель собеседования. Главное условие участия в программе – возвращение в Украину, поэтому кандидаты должны доказать, что хотят вернуться на родину. Предполагается, что на этапе, когда кандидаты будут зачислены в университеты, скорее всего, нужно быть оформить соответствующие документы об этом.

Как поступить за границу сразу после школы

После 11 класса украинские школьники смогут поступать в колледжи или университеты. Кроме этого перед поступлением в высшее учебное заведение абитуриенты могут поступить в школу-интернат (11-12 класс), что и советует делать UGU. Дело в том, что за границей школьники заканчивают обучение в средней школе в возрасте 18-19 лет.

Могут ли украинцы, как находятся за границей, поступать в рамках программы

Любой школьник, независимо от того, где он находится — в Украине или за рубежом может воспользоваться этой программой. Более того, случаи абитуриентов, в которых из-за войны утраченные документы также будут рассматриваться и решаться отдельно.

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