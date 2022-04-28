Безкоштовне навчання за кордоном для українців у 2022 році: як вступити

Безкоштовне навчання за кордоном для українців у 2022 році: як вступити

З початку військової агресії, щоб допомогти Україні десятки закордонних університетів спростили умови вступу для українських абітурієнтів, надали стипендії для безкоштовного навчання за кордоном, виділили додаткові місця. Як вступити до університету за кордоном безкоштовно, в матеріалі ТСН.ua.

Для координації вступу українців до іноземних вишів, декілька провідних вишів України разом з урядом створили програму допомоги українським абітурієнтам Ukrainian Global University (UGU). Згадана програма допомагає українцям вступити до іноземних навчальних закладів за умови, що випускники повернуться до України після навчання. Серед вишів, які беруть участь у цій програмі Стенфорд, університет Піттсбургу, університет Торонто, університет Парижу (Пантеон-Сорбонна), виші Німеччини, Італії, США, Канади, інших країн.

Що пропонують університети для українських громадян в межах програми UGU

Програми навчання . Більшість програм - бакалаврські та магістерські, але є і програми PhD і навіть для навчання в старших класах. Зараз, наприклад, йде набір на літні програми та на осінь 2022 року. У виші можна вибрати будь-яку програму, але треба мати на увазі, що кількість місць по кожному напрямку обмежена - від 10 до 20 місць для бакалаврів, декілька PhD на факультет. Навчання англійською мовою чи інших мовах залежно від країни, де знаходиться навчальний заклад.

. Більшість програм - бакалаврські та магістерські, але є і програми PhD і навіть для навчання в старших класах. Зараз, наприклад, йде набір на літні програми та на осінь 2022 року. У виші можна вибрати будь-яку програму, але треба мати на увазі, що кількість місць по кожному напрямку обмежена - від 10 до 20 місць для бакалаврів, декілька PhD на факультет. Навчання англійською мовою чи інших мовах залежно від країни, де знаходиться навчальний заклад. Стипендії, що покривають вартість навчання і проживання в країні.

Спрощену процедуру вступу, продовження термінів вступу для тих українців, які не встигають надати документи в межах вступної кампанії.

Як поступити за кордон на безкоштовне навчання за програмою Ukrainian Global University

Для вступу потрібно пройти два етапи - попередній етап відбору та етап вступу безпосередньо до вишу.

Відбірковий етап вступу проходить дистанційно та триває декілька тижнів. Насамперед на сайті Ukrainian Global University потрібно заповнити анкету, яку розглядають від 10 днів і більше. Після пройти тест на знання англійської мови Duolingo English Tes на платформі Duolingo. Тест складається з 5 типів завдань - writing, speaking, listening, reading, vocabulary. Додаткове тестування у більшості вишів не потрібно, оскільки UGU гарантує, що всі учасники, які успішно пройшли вибірковий етап, мають достатній рівень англійського. Мінімальний бал, який потрібно отримати - 85. Якщо абітурієнт отримує прохідний бал, його запрошують на інтерв'ю з представниками UGU та волонтерами з різних країн.

На другому етапі після вибіркового етапу, UGU надає університетам список кандидатів, які рекомендовані до зарахування. Після цього абітурієнти отримують інструкцію по вступу до вибраного вишу.

За якими критеріями відбирають абітурієнтів

Крім знання англійської мови, важливо мати хороший середній бал у виші чи в школі. У кожного навчального закладу свій мінімальний поріг.

Виявлення мотивації вступників - основна мета співбесіди. Головна умова участі в програмі - повернення до України, тому кандидати повинні довести, що хочуть повернутися на батьківщину. Припускається, що на етапі, коли кандидати будуть зараховані в університети, скоріш за все потрібно бути оформити відповідні документи про це.

Як поступити за кордон зразу після школи

Після 11 класу українські школярі зможуть вступати в коледжі чи університети. Крім цього перед вступом до вищого навчального закладу абітурієнти можуть вступити до школи-інтернату (11-12 клас), що і радить робити UGU. Річ у тому, що за кордоном школярі закінчують навчання в середній школі у віці 18-19 років.

Чи можуть українці, як знаходяться за кордоном, брати участь у вступі за програмою

Будь-який школяр, не залежно де він перебуває - в Україні чи за кордоном може скористатися цією програмою. Щобільше, випадки абітурієнтів у яких через війну втрачені документи також будуть розглядатися та вирішуватися окремо.

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