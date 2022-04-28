На Прикарпатье двое братьев передали воинам деньги, которые собирали на гироскутер

В Коломне на Прикарпатье два мальчика отдали на нужды армии средства, которые собирали себе на мечтательный гироскутер.
Двое братьев, Владислав и Александр, отдали на нужды воинов 10-й горно-штурмовой бригады три тысячи гривен. Старший брат пожертвовал 2 000 грн, а младший – 1 000 грн.
Об этом сообщили в Фонде поддержки горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
"Совсем юные по возрасту, с большим сердцем и верой в Украину", — написали в сообщении "Эдельвейса".
Впрочем, вожделенное устройство ребята получили. Волонтеры купили и подарили братикам гироскутер. Кроме того, военные передали мальчикам свой подарок: флаг с шевроном 10 ОГШБ и пожеланиями.
Как сообщалось, в Хмельницком семилетние Арина и Максим решили помочь украинской армии. Дети решили продать свои игрушки, а за вырученные деньги купить пасхальные куличи и "пушки".
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