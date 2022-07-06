Британська розвідка назвала наступне місто, яке стане ключовим у битві за Донбас

Наступним містом на Донбасі, яке намагатимуться атакувати російські окупанти стане Слов'янськ.
Росія перебувають за 16 кілометрів від цього населеного пункту та ймовірно намагатимуться його штурмувати.
Про це 6 липня йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Як зазначається, Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що продовжити свій наступ на Донбасі. Окупаційна армія наразі перебуває за 16 кілометрів від Слов'янська.
"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 6, 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/5E5JLGbY82
Нагадаємо, станом на 6 липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 36,5 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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