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В Росії стверджують, що коронавірус створили в біолабораторії США

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В Росії стверджують, що коронавірус створили в біолабораторії США

Фото: Associated Press

В Росії вважають, що США причетна до появи коронавірусної інфекції.

За логікою голови Держдуми РФ Володіна, країна повинна компенсувати збитки державам, які постраждали від пандемії.

Про це Володін написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, в Росії на офіційному рівні стверджують, що США може бути причетна до появи коронавірусної інфекції, яка забрала мільйони життів. Мовляв, COVID-19 штучно створили в американській лабораторії.

В якості “доказів” Володін наводить цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в США.

“Сьогодні, коли звучать такі звинувачення, Байден мовчить. Боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії. Мільйони хворих та загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей — наслідки COVID-19, за які Вашингтону необхідно понести відповідальність. Військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі, мають бути зупинені та розсекречені. Всім державам, які постраждали від пандемії, США зобов'язані компенсувати завдані збитки”, — сказав Володін.

Нагадаємо, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

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