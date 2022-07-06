Арестович пояснив, чому "затих" ракетний терор України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що ракетні обстріли з боку російських окупантів потроху почали затихати, адже лише за минулий тиждень було випущено ракет десь на пів мільярда доларів.

Окрім того, ракетні обстріли з боку РФ різко прискорюють передавання Україні озброєнь, зокрема ППО, ПРО, що невигідно агресору.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Районів пуску (ракет – ред.) не так багато. Це білоруська територія, російська, каспійський регіон, Чорне море. Всі ці чотири позиції добре відомі. Звідки готується напад – ми знаємо. По Одесі з Криму пускають "Онікси". Це ж надзвукова ракета, її дуже складно збивати. Жодна не влучила. Тижні два вже всі збивають нафіг. Хоча це дуже нетривіальна повітряна ціль. Тим не менш, ми знаємо, розуміємо, звідки очікувати. Ось тому обстріли потихеньку почали затихати", – розповів радник голови ОП.

"Вони не припинилися, безумовно, і не припиняться, але вони почали затихати. Тому що вони випулили за тиждень десь пів мільярда доларів. Ну, не може тобі бути начхати, якщо в тебе в пістолеті дев’ять набоїв і ти чотири вистрелив. Як тобі може бути начхати? А де ж ти купиш ракети? Це власне виробництво на тих запчастинах, на які накладені санкції. Вони їх сірими схемами завозять. Воно впало, напевно, відсотків на 70% це виробництво у кращому разі", – зауважив Арестович.

"Вистрелили і які результати? Вбитий 61 цивільний і 137 поранено. Що, заради цього треба пів мільйона доларів викидати? А найголовніше – засоби бойові. І знову ця стара гра, про яку ми говорили, – коли стратегічного масштабу засоби використовуються для того, щоб досягти, у кращому разі, тактичних результатів. Хоча навіть тактичними їх не назвеш. Але наслідки… Все це різко прискорює ухвалення закону про санкції і різко прискорює питання про передавання Україні озброєнь, в тому числі ППО, ПРО. Це дурнувата стратегія, тому вони її почали потихеньку прикривати. Тому що вони спробували і переконалися, що по-перше, надто великий резонанс, коли діти гинуть і в торгових центрах… Вони, безумовно, будуть ще пускати ракети, але тактику ракетного терору, не знаю, чи стануть вони її повторювати, враховуючи наслідки. Це нерозумно, нераціонально", – пояснив радник голови ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті нарешті потужно запрацювала західна артилерія, на яку так довго чекали українські захисники.

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