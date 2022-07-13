До України почне повертатися літнє тепло: прогноз погоди на четвер, 14 липня

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 14 липня вночі в країні, крім західних та більшості південних областей, очікується дощ, вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південних областях місцями 17-19°, вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 27-32°.

У Києві 14 липня вночі також ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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