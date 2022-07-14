У Миколаєві ворог поцілив у цивільні об'єкти

Росіяни знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві.
На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.
"Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації.
Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю вам згодом", - йдеться у повідомленні мера Миколаєва Олега Сєнкевича.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч проти 13 липня окупанти обстріли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади.
Окрім цього, орієнтовно о 04:30, 13 липня, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Внаслідок ворожого вогню постраждалих не має.
"Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 обстрілів зазнало селище Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - повідомив Кім.
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