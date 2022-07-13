Спадний Місяць 14-28 липня: що на нас чекає в цей час

Повня у Козорогу 13 липня о 21:37 за київським часом є початком третьої фази Місяця – пік реалізації життєвих енергій, все виходить на поверхню. Це час мудрості, прояснення прихованих можливостей, здобуття результатів.

Період спадного Місяця (третя та четверта чверті місячного циклу) від 14 до 28 липня 2022 року характеризуватиметься необхідністю аналізувати здібності та можливості, а також переходом від простого до складного в усіх життєвих сферах, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

14 липня 2022 року:

15-й місячний день до 22:17, Місяць у Козорогу до 11:14, після чого переходить до знаку Водолія.

Період Місяця без курсу – від 07:16 до 11:14 – неефективний час для важливих справ.

Друга половина дня дає можливість реалізувати свій план, застосовуючи креативні підходи. Можна побачити результати своїх зусиль, докладених у першій половині місячного циклу. Будь-яка інформація та відомості, що надходять у цей день (після 11:14), стануть у нагоді в майбутньому.

15 липня 2022 року:

16-й місячний день до 22:47, Місяць у Водолії.

Неоднозначний день, потрібні витримка та самовладання, щоб не зіпсувати взаємини та не нашкодити тому, що зроблено раніше. Необхідно відкинути другорядні стосунки і приділити час зміцненню досягнутих позицій. Вирушаючи в подорожі або відрядження у п'ятнадцяту місячну добу, слід враховувати, що не все може йти за планом, і не так, як ви припускаєте.

16 липня 2022 року:

17-й місячний день до 23:10, Місяць у Водолії до 11:18, після чого переходить до знаку Риб.

Період Місяця без курсу – від 07:36 до 11:18 – неефективний час для важливих справ.

Друга половина дня – час розквіту жіночих енергій, розкріпачення та внутрішньої свободи. Сприятлива творча діяльність, презентації, колективна робота. День підходить для відряджень, подорожей, переїздів – як індивідуальних, так і спільних.

17 липня 2022 року:

18-й місячний день до 23:28, Місяць у Рибах.

Сприятливий день, планетарні впливи допомагають змінити своє життя та стати щасливою людиною. Будьте уважні до того, що відбувається, і прислухайтеся до того, що говорять люди, приділяйте увагу нюансам та деталям у відносинах з оточенням. Соціальна активність та суспільні справи сприяють корисним контактам та щасливим шансам.

18 липня 2022 року:

19-й місячний день до 23:43, Місяць у Рибах до 14:17, після чого переходить до знаку Овна.

Період Місяця без курсу від 09:42 до 14:17 – неефективний час для важливих справ.

Оскільки більшість дня неефективна, можна займатися раніше розпочатими справами чи завершити нескладні роботи. Будьте обережні з новими ідеями, використовуйте перевірені методи, зверніться по пораду до мудрої людини. Завдяки терпінню та працьовитості, можна домогтися заступництва керівництва або отримати підтримку спонсора.

19 липня 2022 року:

20-й місячний день до 23:57, і від цього моменту починається 21-й місячний день – початок IV чверті місячних фаз. Місяць в Овні.

День визволення від важких станів, одкровень, відкриттів, духовного перетворення, подолання сумнівів. Бажано поспілкуватися з однодумцями, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. Доклавши певних зусиль, можна вирішити безліч питань, пов'язаних зі сферою зарубіжжя, кар'єрним зростанням, фінансами.

20 липня 2022 року:

21-й місячний день триває від ранку і закінчується 21 липня о 00:12. Місяць в Овні до 21:23, після чого переходить до знаку Тельця.

Період Місяця без курсу від 17:18 до 21:23 – неефективний час для важливих справ.

День справедливості, об'єднання людей та руху вперед. Сьогодні можна зробити багато й відразу, отримати цікаві пропозиції, вирішити грошові питання. Хороший день для тих, хто займається автомобільним бізнесом і продажами будь-яких засобів пересування. Сприятливими є відрядження, ділові поїздки для укладання договорів і контрактів.

21 липня 2022 року:

22-й місячний день починається о 00:12. Місяць у Тельці.

День мудрості та знання, духовного і творчого оновлення. Сприятливими є навчання, переговори, а також будь-яка робота з інформацією та важливими документами. Гарний час для того, щоб займатися грошовими і матеріальними питаннями, вносити пропозиції з метою збільшення продуктивності праці.

22 липня 2022 року:

23-й місячний день починається о 00:28. Місяць у Тельці.

Енергія дня дуже непроста – це час провокацій та спокус. День складних перебудов, оновлень, несподіваних змін. Планетарні енергії дозволяють виявити помилки та усунути їх. Внутрішній спокій та цілеспрямовані дії забезпечать реалізацію найсміливіших планів та масштабних проєктів.

23 липня 2022 року:

24-й місячний день починається о 00:48. Місяць у Тельці до 08:11, після чого переходить до знаку Близнят.

Період Місяця без курсу від 02:44 до 08:11 – неефективний час для важливих справ.

День пробудження чоловічої енергії, активності, сприятливий для спілкування із протилежною статтю. Слушний час для того, щоб закласти фундамент майбутніх успіхів, виконати приховану роботу, підготуватися до нового місячного циклу, який розпочнеться 28 липня.

24 липня 2022 року:

25-й місячний день починається о 01:13. Місяць у Близнятах.

Планетарні енергії сприяють вирішенню багатьох питань. Сприятливий час для торговельних операцій, угод купівлі–продажу, укладання договорів. Відмінний день для різноманітних поїздок і подорожей, відряджень. Проте метушня та поспіх можуть зіпсувати сприятливі тенденції цього дня.

25 липня 2022 року:

26-й місячний день починається о 01:44. Місяць у Близнятах до 20:54, після чого переходить до знаку Рака.

Період Місяця без курсу від 11:14 до 20:54 – неефективний час для важливих справ.

Майже весь день – холостий Місяць, тобто час, коли може трапитися все, що завгодно, і це неможливо пояснити логічно. Це час провокацій та спокус. Найкраще цього дня не вживати кардинальних дій і не приймати серйозних рішень, а зосередитися на повсякденних справах, побутових питаннях, звичайній роботі.

26 липня 2022 року:

27-й місячний день починається о 02:25. Місяць у Раку.

Цього дня піднімуться найскладніші кармічні вузли, родові теми, проблемні сімейні питання, які передаються від покоління до покоління. Посилюється чутливість, вразливість, сентиментальність, емоційна нестійкість. Стосунки з протилежною статтю стають значно щиросердішими та емоційно наповненими.

27 липня 2022 року:

28-й місячний день починається о 03:18. Місяць у Раку.

Спокійний та сприятливий день, але важливо зберігати свої успіхи в таємниці. Зверніть увагу на своє духовне зростання, обміркуйте поточні справи. Цього дня посилюються романтичні настрої. Гарний час для майнових питань, сімейних справ, зустрічей та розмов із родичами.

28 липня 2022 року:

29-й місячний день починається о 04:19. Місяць у Раку до 09:35, після чого переходить до знаку Лева. О 20:54 – Молодик у Леві.

Цього дня слід підбити підсумки місяця та підготуватися до нового місячного циклу. Не піддавайтеся тривожним і пригніченим настроям, не вступайте у конфлікти, суперечки. За можливості влаштуйте відпочинок або візьміть відгул для відновлення сил.

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