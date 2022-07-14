Українці можуть повернути переплату за газ: як це зробити (інструкція)

Українці можуть повернути кошти, сплачені за постачання газу у травні попередньому постачальнику.

Автоматично перерахувати кошти споживачів новому постачальнику неможливо, проте можна повернути гроші на банківську картку.

Про це повідомляє 104.UA у Facebook.

Щоб перерахувати кошти на банківську картку, необхідно зробити кілька кроків. Зокрема, треба написати заяву своєму попередньому постачальнику газу. До заяви платнику/власнику необхідно додати:

копію документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України), а саме сторінки 1-6 та місце проживання або двосторонню копію паспорта, якщо такий документ оформлений у формі картки, та Довідку про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки),

копію ідентифікаційного коду платника податків (ІПН),

електронне зображення (копію) квитанції про оплату довідки з реквізитами карткового рахунку з банку (на ім'я платника або іншої особи).

Пакет документів можна надіслати на електронну пошту постачальника. Для цього заяву та скановані копії документів необхідно об'єднати в один файл (рекомендується зберігати у форматі PDF) та засвідчити його електронним цифровим підписом (ЕЦП).

У темі листа напишіть: "Повернення помилково сплачених коштів/переплат". У листі вкажіть ваш особовий рахунок та адресу.

Також пакет документів можна надіслати на поштову (юридичну адресу).

Для цього ксерокопії документів мають бути підписані власником. На кожному документі має бути напис "Згідно з оригіналом", ПІП, підпис і дата.

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