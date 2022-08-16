Одеса "попливла": у Мережі опублікували наслідки негоди у місті (відео)

Одесу накрив потужний град, місто значно підтопило.
У вівторок вдень, 16 липня, Одесу накрила потужна злива та град – вулиці "попливли".
Через підтоплення тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів та тролейбусів.
До ліквідації наслідків негоди залучено 8 бригад, 24 одиниці техніки та 311 комунальників.
Користувачі публікують в Мережі наслідки негоди.
Нагадаємо, негода наробила лиха у Кривому Розі – повалені дерева руйнували будинки, вулиці стали непрохідними.
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