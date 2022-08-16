Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одеса "попливла": у Мережі опублікували наслідки негоди у місті (відео)

Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одеса "попливла": у Мережі опублікували наслідки негоди у місті (відео)

Фото: скриншот з відео

Одесу накрив потужний град, місто значно підтопило.

У вівторок вдень, 16 липня, Одесу накрила потужна злива та град – вулиці "попливли". 

Через підтоплення тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів та тролейбусів.

До ліквідації наслідків негоди залучено 8 бригад, 24 одиниці техніки та 311 комунальників.

Користувачі публікують в Мережі наслідки негоди.

Нагадаємо, негода наробила лиха у Кривому Розі – повалені дерева руйнували будинки, вулиці стали непрохідними.

Читайте також:

Негода на Волині: у Луцьку через рясні дощі затопило вулиці

Негода на Волині: у Луцьку через рясні дощі затопило вулиці

Повʼязані теми:

Наступна публікація