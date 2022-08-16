На військовій авіабазі під Сімферополем пролунали вибухи — ЗМІ

У вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму пролунали вибухи, видно клуби чорного диму.

Про це повідомляє "Комерсант".

За інформацією видання, російські окупанти "перевіряють версію щодо атаки малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів".

Зазначимо, що вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму вже лунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горить російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Згодом у Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.

Нагадаємо, тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.

9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаціна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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