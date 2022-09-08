У Польщі заговорили про територіальні претензії до Чехії: подробиці

Депутат польської провладної партії "Право та справедливість" Ярослав Краєвський звернувся до МЗС з вимогою повернути 368 гектарів землі, що нині належать Чехії.

Про це пише Rzeczpospolita.

Як зазначається, у 50-х роках ХХ століття між Польщею та Чехословаччиною була укладена угода про делімітацію кордону. Тоді Польща передала Чехословаччині 1205 га землі, а отримала – 837 га. Після розпаду Чехословаччини Чехія повинна була урегулювати свій кордон з Польщею. Тоді Прага запропонувала польській владі фінансову компенсацію, проте у Варшаві від неї відмовились.

2014 року Чехія склала список земель, які була готова передати Польщі, проте згодом відкликала цей документ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавржик у відповідь на запит Краєвського повідомив, що держава намагатиметься врегулювати із Чехією це питання. Там сподіваються, що ситуація може змінитись після виборів у Чехії.

Євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт розкритикував дії провладної партії. Він вважає, що порушення питання про територіальні претензії до Чехії недоречні в час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, чехи надсилають Україні по 1968 символічних крон – не хочуть сусідства з Росією.

Читайте також: