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У Польщі заговорили про територіальні претензії до Чехії: подробиці

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16к
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У Польщі заговорили про територіальні претензії до Чехії: подробиці

Фото: pixabay.com

Польща висунула свої територіальні претензії до Чехії.

Депутат польської провладної партії "Право та справедливість" Ярослав Краєвський звернувся до МЗС з вимогою повернути 368 гектарів землі, що нині належать Чехії

Про це пише Rzeczpospolita

Як зазначається, у 50-х роках ХХ століття між Польщею та Чехословаччиною була укладена угода про делімітацію кордону. Тоді Польща передала Чехословаччині 1205 га землі, а отримала – 837 га. Після розпаду Чехословаччини Чехія повинна була урегулювати свій кордон з Польщею. Тоді Прага запропонувала польській владі фінансову компенсацію, проте у Варшаві від неї відмовились. 

2014 року Чехія склала список земель, які була готова передати Польщі, проте згодом відкликала цей документ. 

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавржик у відповідь на запит Краєвського повідомив, що держава намагатиметься врегулювати із Чехією це питання. Там сподіваються, що ситуація може змінитись після виборів у Чехії. 

Євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт розкритикував дії провладної партії. Він вважає, що порушення питання про територіальні претензії до Чехії недоречні в час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, чехи надсилають Україні по 1968 символічних крон – не хочуть сусідства з Росією

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