Чехи надсилають Україні по 1968 символічних крон – не хочуть сусідства з Росією

Так вони нагадують про вторгнення радянських військ у Чехо-Словаччину в 1968-му.

Символічні суми в 1968 чеських крон, приблизно 80 євро, надсилають цими днями на допомогу Україні чехи: розказали в посольстві України в Чехії.

"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом", – заявили в спільному зверненні прем'єр-міністри Чехії та Словаччини: Петр Фіала та Едуард ГЕґер.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"Сьогодні в Чехії – великий день пам’яті про події 1968 року. У місті проходить декілька акцій вшанування пам’яті загиблим цивільним, які віддали своє життя під час окупації Чехословаччини", – розповідає кореспондент.

Однак не минулося й без акцій на підтримку України.

У самісінському центрі Праги відбулася протестна акція проти західних брендів, які, попри вторгнення Росіїї в Україну, що триває майже шість місяців, залишаються на ринку країни-гресора. Учасники акції пройшлися Карловим мостом і демонстративно знімали з себе речі брендів, які досі працюють в Росії.

Також учасники акції, здебільшого це були місцеві чехи, вкотре нагадали про ті жахи, які Російська Федерація вчиняє в Україні. Зокрема, постійні бомбардування мирних міст, вбивства цивільних. Учасники акції закликали Захід більш жорсткіше реагувати та вводити все нові санкції проти Росії.

В іншій частині Чеської столиці триває благодійний концерт також на підтримку України. Там виступають як чеські так і українські виконавці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що з часом почне діяти заборона на в'їзд росіян до Євросоюзу.

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