Військовий експерт повідомив, коли Росія може застосувати ядерну зброю

Для Росії наразі існує загроза гібридного вторгнення з країн, які мають до неї територіальні претензії.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, коли Росія може застосувати ядерну зброю.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Росія є ядерною країною, у неї є ядерна зброя, але вона нею не буде користуватися, допоки не буде відбуватися пряме вторгнення. А хто каже, що немає загрози гібридного вторгнення? Наприклад, з боку Китаю або якоїсь іншої країни. Росія катастрофічно для себе, не маючи достатньої оцінки ЗСУ, недооцінивши ЗСУ, вона переоцінювала можливості своєї армії. Та саме ці втрати за пів року, вони кажуть про те, що Росія не має можливості здійснювати будь-які оборонні, захисні дії щодо збереження своєї територіальної цілісності. Якщо це зрозуміють країни, які мають претензії до РФ щодо територій, а їх велика кількість, розпочнеться цікаве явище", - зазначив експерт.

Більше того, Коваленко вважає, що всередині самої Росії можуть початися великі проблеми, коли деякі республіки захочуть відділитися.

"Найбільша проблема, що вона (ред. - Росія) не зможе внутрішні явища контролювати в деяких республіках РФ", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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