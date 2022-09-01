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Лукашенко заявив, що може попросити ядерну зброю у Путіна: що тепер вигадав диктатор

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Лукашенко заявив, що може попросити ядерну зброю у Путіна: що тепер вигадав диктатор

Фото: ТСН.ua

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може попросити ядерну зброю у Росії.

Лукашенко продовжив свої пропагандистські наративи, допустивши, що мовляв, на Білорусь може бути напад. Тому, за його словами, Мінськ попросить у Москви ядерну зброю, якщо "американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі".

Про це заявив псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко у Мінську 1 вересня.

"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі. Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці до Польщі просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас. Ми (з Путіним. - Ред.) домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю. Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі планують військові навчання за участі російських військових і бійців країн ОДКБ, на яких можуть провести тренування "звільнення" територій. Може йтися про захоплення частини прикордонних областей України.

Як повідомлялося, нещодавно Олександр Лукашенко погрожував полякам застосувати ядерну зброю. Псевдопрезидент Білорусі дозволив собі скандальні висловлювання щодо Анджея Дуди, заявивши, що у польського президента немає клепки в голові.

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