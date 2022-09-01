Білоруські винищувачі почали значно ближче тренуватися до кордону з Україною

Поблизу кордону з Україною уже протягом тривалого часу відбуваються військові навчання білоруської армії. Моніторингова група зафіксувала, що тренувальна зона білоруської авіації змістилася значно ближче до кордону з Україною.

Зазначається, цього тижня білоруські винищувачі та гелікоптери почали навчання над 230-м загальновійськовим полігоном "Обуз-Лісновський".

Про те інформує моніторингова група Бєларуські Гаюн.

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"На початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном "Обуз-Лісновський" (Барановицький район), проте наразі, схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, наразі на території Білорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер". Саме він здійснює ракетні пуски. А також три дивізіони C-400, С-300.

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