В "Ощадбанку" стався масштабний збій: що саме не працює

Платежі з картки на картку не проходять, а додаток банку не працює.

Державний "Ощадбанк" зіштовхнувся із масштабним збоєм у роботі власних сервісів. А саме були проблеми в роботі додатку, онлайн-банкінгу та терміналів для оплати.

Користувачі "Ощадбанку" масово поскаржилися на збої у Facebook.

Зокрема, клієнти скаржилися на те, що платежі з картки на картку не проходять, а додаток банку не працює.

Із проблемою зіштовхнулися також роздрібні мережі. Там скаржилися на роботу терміналів.

Співробітниця держбанку у коментарях у соцмережі повідомила, що "всі послуги, крім додатків, вже відновлені". За її словами, додаток відновить роботу найближчим часом.

Причиною проблем із зазначеними сервісами назвали "технічний збій".

Нагадаємо, Національний банк України посилив вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, Нацбанк заборонив інформувати про курси валют поза межами кас.

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