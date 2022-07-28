Наскільки ще може здешевшати гривня: економіст Фурса розповів про заходи Нацбанку

Корегування курсу гривні Нацбанком, як наслідок, її здешевлення і подальший тиск на неї. НБУ намагався стримати зростання, проте ресурсів для цього - не було.

В інтерв’ю "Фактам" економіст Сергій Фурса розповів про те, що відбуватиметься із гривнею надалі.

"Зазвичай такі прорахунки робляться на основі економічних розрахунків. Оскільки нині їх немає, а є тиск війни, говорити до якого рівня може зрости курс іноземних валют - недоречно. Ми можемо казати, що найближчі місяці, поки триватиме війна, тиск на гривню лишатиметься.

Щодо причин корегування офіційного курсу НБУ саме зараз Фурса відповів, що тиск на гривню відбувався з перших годин війни.

"НБУ намагався стримати зростання, проте ресурсів для цього - не було. Через це Нацбанк був вимушений здійснити низку заходів, передовсім переставити офіційний курс, ввести додаткові обмеження та розраховувати, що тиск буде менший", - сказав Фурса.

Експерт також зазначив, що на валютний курс тисне лише війна.

Нагадаємо, що в Україні арештували активи російських і білоруських компаній майже на 40 мільярдів гривень.

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