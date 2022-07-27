В Україні знизилися зарплати: хто отримує найбільше під час війни

У липні більшість сфер утрималися від зниження зарплат, проте є виключення. Найбільше падіння середньої оплати праці відчули представники сфери видобутку сировини - на 37,5%. У вакансіях у середньому пропонують 15 800 грн, замість 25 300 грн.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Знизилися також зарплати у сфері HoReCa, середня зарплата складає 16 700 грн. Серед тих, кому у липні пропонують нижчі зарплати, також працівники банків, охоронці, менеджери з персоналу, робітничий персонал. Менші зарплати, ніж на початку літа, у виробництві та сільському господарстві, у сфері інсталяція та сервіс, у будівництві та нерухомості.

Хто отримує найбільше

Перелік професій з найвищими зарплатами залишається незмінним. Найбільші оклади отримують у сфері інформаційних технологій. В середньому ІТ-спеціалісти щомісяця мають 76 000 грн.

Також читайте Попит на оренду квартир у Києві відновився на 90%: які ціни

Трохи підвищилися зарплати, які пропонують кандидатам на посади у вищому менеджменті. Середня заробітна плата, яку у липні пропонують керівникам, становить 52 600 грн.

У топ-5 професійних сфер з найвищими зарплатами утримуються також консалтинг з середньою зарплатою 32 300 грн, маркетинг, реклама та PR (середня зарплата 26 600 грн), а також бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку та фінансів (середня зарплата 25 600 грн).

Хто на ринку праці постраждав найбільше

Юристи та спеціалісти сфери страхування були серед тих спеціалістів, які постраждали від кризи на ринку праці найбільше. Від початку війни кількість вакансій для цих фахівців майже не було. В середині літа пропозицій роботи у сферах юриспруденція та страхування стало більше, проте зарплати, які пропонують роботодавці, значно нижчі, ніж були до війни. Юристам в середньому у липні пропонують 15 500 грн, страхувальники можуть розраховувати щомісяця в середньому на 13 500 грн.

До п’ятірки фахівців із найнижчими зарплатами у липні потрапили також представники робітничих професій (середня зарплата 12 800 грн), охоронці (9 700 грн), а також студенти та спеціалісти, які лише починають кар’єрний шлях (їм в середньому готові платити щомісяця 9 500 грн).

Нагадаємо, в Україні зарплати знижуються і не встигають за інфляцією: де ситуація найгірша.

Робота в Польщі для українців: яку роботу можна знайти та як жінки заповнюють "чоловічі" вакансії

Читайте також: