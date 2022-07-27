У Росії почали масово зачинятися автосалони

Так, фахівці аналітичного агентства "Автостат" провели дослідження, в ході якого з'ясували, що відбувається з дилерськими центрами на російському ринку в умовах санкцій та ембарго на постачання автомобілів.

З'ясувалося, що за останні три місяці кількість дилерських центрів у Росії скоротилася на сотню. Якщо у квітні в країні працювали 3203 дилери, то в середині липня залишилося 3102 офіційних представництва, передає Motor.

Зокрема, найактивніше залишають російський ринок американські та європейські марки. Водночас дилери з Китаю продовжують нарощувати свої представництва. В одного лише бренду Exeed за минулі три місяці з'явилося 13 нових центрів у Росії. Крім того, збільшили присутність марки FAW, Chery та Geely, дилерська мережа яких розрослася на дев'ять, сім та п'ять автоцентрів відповідно. По парі автосалонів відкрили Haval та JAC.

Цікаво, що компанії з Піднебесної не поспішають запускати власні виробництва. Щоб локалізувати складання концернам потрібен час. За таких умов єдиною альтернативою залишається імпорт автомобілів. Наразі китайські марки займають близько 13 відсотків всього ринку. Працюють з китайськими марками 723 дилерські центри.

На думку фахівців, європейські дилери продовжать йти з Росії. На кінець року кількість закордонних представництв скоротиться на 15-20 відсотків.

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