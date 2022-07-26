Важкохворі або травмовані внаслідок війни українці можуть подати заявку до "Програми медичної евакуації"

Загалом завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.

На сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі "Опитування" важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть заповнити анкету. Надалі вони отримають зворотний зв'язок.

Про це повідомляє МОЗ.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

"Громадяни України, які перетнули кордон після 24.02.2022 року в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни. За посиланням можна дізнатися більш детально про медичну допомогу в окремих країнах", - зазначають фахівці.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах "Програми медичних гарантій".

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