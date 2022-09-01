В "Ощадбанке" произошел масштабный сбой: что именно не работает

Платежи с карты на карту не проходят, а приложение банка не работает.

Государственный "Ощадбанк" столкнулся с масштабным сбоем в работе собственных сервисов. А именно были проблемы в работе приложения, онлайн-банкинга и терминалов для оплаты.

Пользователи "Ощадбанка" массово пожаловались на сбои в Facebook.

В частности, клиенты жаловались на то, что платежи с карты на карту не проходят, а приложение банка не работает.

С проблемой столкнулись розничные сети. Там жаловались на работу терминалов.

Сотрудница госбанка в комментариях в сети сообщила, что "все услуги, кроме приложений, уже восстановлены". По ее словам, приложение возобновит работу в ближайшее время.

Причиной проблем с указанными сервисами назвали "технический сбой".

Напомним, Национальный банк Украины ужесточил требования к обменникам по организации торговли наличной валютой. В частности, Нацбанк запретил информировать о курсах валют вне касс.

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