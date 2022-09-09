Военный эксперт сообщил, когда Россия может применить ядерное оружие

Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, когда Россия может применить ядерное оружие.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Россия является ядерной страной, у нее есть ядерное оружие, но она им не будет пользоваться, пока не будет происходить прямого вторжения. А кто говорит, что нет угрозы гибридного вторжения. Например, со стороны Китая или какой-либо другой страны. Россия катастрофически для себя, не имея достаточной оценки ВСУ, недооценив ВСУ, она переоценивала возможности своей армии. Но именно эти потери за полгода говорят о том, что Россия не имеет возможности осуществлять какие-либо оборонные, защитные действия по сохранению своей территориальной целостности. Если это поймут страны, имеющие претензии к РФ по отношению к территориям, а их большое количество, начнется интересное явление", — отметил эксперт.

Более того, Коваленко считает, что внутри самой России могут начаться большие проблемы, когда некоторые республики захотят отделиться.

"Самая большая проблема, что она (ред. — Россия) не сможет внутренние явления контролировать в некоторых республиках РФ", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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