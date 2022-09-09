Трудно, но продвигаемся вперед: Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный прокомментировал контрнаступательные операции украинских сил, которые продолжаются почти по всей линии фронта.

Залужный рассказал, что украинской армии тяжело, но она уверенно продвигается вперед.

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в Сети и опубликовал мощное видео с освобожденных территорий.

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"Свыше 1000 кв км освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — говорится в его сообщении.

На видео, которое он разместил у себя на странице в фейсбуке, видны кадры, как происходило освобождение оккупированных территорий и радость местных жителей, когда они видят ВСУ. В конце видео появляется фраза: "Наша цель – победа".

Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских кафиров город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.

В Генштабе заявляют об успешном контрнаступлении украинских сил и освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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