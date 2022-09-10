Надя Дорофеева умилила фанов кадрами с новым бойфрендом

Тренер "Голоса страны-12" Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин больше не скрывают свои отношения.

В сторис в Instagram Надя Дорофеева поделилась коротким видео со своим новым парнем, ресторатором Мишей Кацуриным. Певица сидела на пассажирском сидении, в то время как ее избранник вел автомобиль.

Дорофеева рассказала о своем новом украиноязычном альбоме, который вскоре должен увидеть свет.

"Как же я хочу, чтобы вышел мой альбом. Миша говорит, что его любимая песня – "У твоїй душі". Скоро все услышите", – написала исполнительница.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мимо милого видео влюбленной пары не смогли пройти поклонники певицы. Кадры Нади с бойфрендом быстро разлетелись по фан-пабликам в Сети. Поклонники считают, что у Дорофеевой и Кацурина сложилась хорошая пара.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Какие они милые вместе!

Очень гармоничная пара!

Надя, кажется, так счастлива! Глаза горят!

Кстати на днях, экс-супруг Дорофеевой Владимир Дантес прокомментировал свой скандальный стендап о сексе бывшей жены с Кацуриным.

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