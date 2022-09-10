Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Надя Дорофеева умилила фанов кадрами с новым бойфрендом

Надя Дорофеева умилила фанов кадрами с новым бойфрендом

Дата публикации
Просмотры
2638
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофеева умилила фанов кадрами с новым бойфрендом

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тренер "Голоса страны-12" Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин больше не скрывают свои отношения.

В сторис в Instagram Надя Дорофеева поделилась коротким видео со своим новым парнем, ресторатором Мишей Кацуриным. Певица сидела на пассажирском сидении, в то время как ее избранник вел автомобиль.

Дорофеева рассказала о своем новом украиноязычном альбоме, который вскоре должен увидеть свет.

"Как же я хочу, чтобы вышел мой альбом. Миша говорит, что его любимая песня – "У твоїй душі". Скоро все услышите", – написала исполнительница.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мимо милого видео влюбленной пары не смогли пройти поклонники певицы. Кадры Нади с бойфрендом быстро разлетелись по фан-пабликам в Сети. Поклонники считают, что у Дорофеевой и Кацурина сложилась хорошая пара.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
  • Какие они милые вместе!
  • Очень гармоничная пара!
  • Надя, кажется, так счастлива! Глаза горят!

Кстати на днях, экс-супруг Дорофеевой Владимир Дантес прокомментировал свой скандальный стендап о сексе бывшей жены с Кацуриным.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация