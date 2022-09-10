Рудницька пригадала, як Могилевська підтримувала Януковича, а Козловський співав у Москві

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька обурена тим, що Наталія Могилевська та Віталій Козловський отримали нагороди від президента.

Співачка Наталія Могилевська та співак Віталій Козловський нещодавно були нагороджені орденами від президента України Володимира Зеленського.

Однак на думку виконавиці Анжеліки Рудницької ці артисти не заслуговують на почесні звання через своє минуле, пов'язане з Росією. Заслужена артистка порівняла таких виконавців з військовими, що зрадили присязі.

"Я не чула, як Наталія Могилевська просила в українського народу пробачення за те, що вона підтримувала Януковича. Він в той момент, коли вона його підтримувала, вже розстрілював Небесну сотню. Я не чула цього", - заявила Рудницька в інтерв'ю з Оленою Берестенко.

На думку співачки, було б чесно, якби Могилевська виїхала до Росії, як і експрезидент України Віктор Янукович.

"Я не вірю в те, що відбувається зараз. Якби вона покаялася, вона б про це сказала. Ще й декілька місяців тому вона розказувала, як треба підтримувати російську мову. Хоча, наскільки я знаю, Наталія Могила, її прізвище, виросла у родині українських філологів і кому як не їй відстоювати українську мову", - вважає Рудницька.

Також співачка пригадала про минуле Віталія Козловського, який у 2018 році виступав на Дні перемоги у Москві, а також підтримував ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яку засудили за сепаратизм - тоді співак подарував їй величезний букет жовтих квітів.

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

"Я з болем, з жалем кажу про цих людей. Ми разом виростали, співали на одній сцені, реготали в одних гримерках, співчували, чогось досягали і зараз для мене ці люди нічим не краще за тих, що там у Росії нічого не бачать", - сказала Рудницька.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський представив новий кліп, у якому показав усю красу Києва та заспівав про кохання на відстані.

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