Сколько еще смогут наступать ВСУ: военный эксперт дал ответ

Олег Жданов подчеркнул, что в ближайшее время мы будем наблюдать снижение темпов наступления и в какой-то момент должна наступить остановка.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что контрнаступление ВСУ будет невечным и нужно быть готовым, что темпы существенно снизятся.

Об этом Жданов сказал на своем YouTube канале 12 сентября.

Военный эксперт отметил, что в ближайшее время мы будем наблюдать снижение темпов наступления и в какой-то момент должна наступить остановка.

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"Она неизбежна (остановка – ред.). Невозможно наступать бесконечно. Поэтому общество должно быть к этому готово. Садясь на шпагат, главное не порвать штаны. Мы же растягиваем свои тылы. Представляете логистику: где расположен Купянск, а где была линия фронта, когда мы начинали наступление. Это надо все перевезти туда – в район Купянска. Надо организовать там оборону, потому что Россия начинает потихоньку отходить от шока, и сейчас мы можем наблюдать некоторые попытки собрать какое-то войско для того, чтобы нанести контрудар. они, не смогут ли, это уже вопрос второстепенный, но нужно быть к этому готовым", — отметил он.

Эксперт также пояснил, что войска, находившиеся в обороне на линии фронта, остались на своем месте. В наступление пошли резервные войска, и они развивают наступление.

"Поэтому нужно подтянуть основные силы, посадить их в оборону, вывести наши наступающие части из боя, перегруппировать их, восстановить их боеспособность, пополнить техникой, вооружением и личным составом, и тогда мы будем готовы ко второму этапу. Обычно так и делается. Или делают следующим образом: накапливают необходимое количество резерва, эшелонируют его… И вот, допустим, когда резерв достиг пика и дальше не может развивать наступление, из-за того, что и усталость людей, и потери, это все-таки наступление, и растянутость фронта начинает нести угрозу безопасности встречного удара от противника, тогда они садятся в оборону, а через их головы заходит следующая волна резерва. Если у нас такая волна есть, аллилуйя, мы пойдем вперед. Если такой волны нет, нам нужна оперативная пауза для того, чтобы перегруппироваться. Я думаю, что, скорее всего, будет оперативная пауза для перегруппировки. Тем более, что большую часть Харьковской области мы фактически зачистили", — рассказал Жданов.

Эксперт подчеркнул, что тот оперативный успех, которого мы добились сегодня, он поражает.

"Он (оперативный успех – ред.) очень впечатляет. Мы отодвинули российские войска на государственную границу напротив города Харьков. По реке Оскол мы Харьковскую область полностью освободили. Дальше, как будет развиваться наступление, увидим…", — добавил он.

Военный эксперт отметил, что в стратегическом плане ВСУ приступили к контрнаступательной операции.

"Это первый пробный шар этой операции. Далее, по мере наращивания усилий, по мере формирования новых резервов, новых частей, мы будем продвигаться к государственной границе Украины, которая была определена или всемирно признана в 91 году", — подытожил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, как Украина может сбить российские бомбардировщики в акватории Черного моря.

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