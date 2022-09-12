Жданов рассказал, как Украина может сбить российские бомбардировщики в акватории Черного моря

РФ больше не наносит ракетных ударов по Украине с акватории Черного моря, поскольку опасается, что стратегические бомбардировщики может сбить украинская авиация.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"РФ на первом этапе войны в марте наносила удары высокоточными ракетами, а потому попадание в гражданскую инфраструктуру — это не промах и не случайность. Это — введенные координатами. У них в городе Энгельс есть база стратегических бомбардировщиков — Ту-160 и Ту-95". В первые месяцы войны они залетали в акваторию Черного моря и с неба производили пуски по территории Украины", — пояснил Жданов.

Жданов подчеркнул, что после того, как затонул крейсер "Москва", у россиян больше нет прикрытия ПВО в Черном море, а потому бомбардируют Украину из акватории Каспийского моря.

"После потопления крейсера "Москва" в Черном море больше нет системы ПВО, чтобы защитить эти стратегические бомбардировщики и наши истребители могут достать их самолеты. То есть когда они подлетят, мы можем поднять истребители и во время воздушного боя постараться их сбить. Потому что такие бомбардировщики очень хорошая цель для стратегической авиации, они менее маневренны, не скоростны. И это не я придумал. Всегда так было. Истребители расправлялись с бомбардировщиками очень легко. А потому всегда бомбардировщиков оснащали большим количеством пулеметов для того, чтобы защититься от истребительной авиации. "Москвы" нет, а потому они заходят в акваторию Каспийского моря, разворачиваются и производят пуски", — пояснил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что 810-я бригада морпехов из Севастополя уже во второй раз скончалась на войне.

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