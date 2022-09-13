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"Путін вже готується здати Крим" - припущення від військового експерта

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"Путін вже готується здати Крим" - припущення від військового експерта

Фото: Associated Press

Олег Жданов припускає, що Москва допускає деокупацію Криму і заздалегідь продумує, як мінімізувати втрати техніки.

Дивлячись на опосередковані розвідознаки, можна зробити висновок, що РФ не сильно збирається захищати Крим. Авіацію Росія прибрала.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Фейгін Live".

"Після перших же ударів по Криму вся авіація пішла на територію РФ, флот ховається за мисом Фіолент і намагається дрейфувати у бік Новоросійська", - зазначив він.

І ще один момент, на який, на думку Жданова, варто звернути увагу, - основна частина штабу Чорноморського флоту перейшла до Новоросійська. У Криму залишилася лише оперативна група управління частинами флоту.

Експерт припускає, що Москва допускає деокупацію Криму і заздалегідь продумує, як мінімізувати втрати техніки.

"Щоб був мінімум втрат. Бо якщо штаб флоту потрапить, припустимо, в полон або буде знищений ракетним ударом, друге потоплення крейсера "Москва" вони вже не переживуть", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, контрнаступ ЗСУ починає потрохи зупинятися. Військові формують нову лінію оборони та закріплюються на позиціях, яких досягли.

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